“Opvouwbare Google Pixel-smartphone Opnieuw Geschrapt”

Volgens de geruchten heeft Google de lancering van zijn eerste opvouwbare smartphone opnieuw geschrapt. Google zou de “Pixel Notepad” toch niet in het najaar introduceren, aldus Zuid-Koreaanse media.

Google werkt al jaren aan een opvouwbare Pixel-smartphone, maar het bedrijf heeft de lancering van de smartphone in 2021 al eens uitgesteld, omdat de smartphone een te hoge adviesprijs meekreeg en Google daarom geen vertrouwen had in de smartphone. De lancering van de Pixel Notepad leek nu weer dichterbij te komen, maar volgens de laatste berichten heeft Google het project voor de tweede keer stilgelegd. De Pixel Notepad zou moment niet aan Googles verwachtingen voldoen, aldus de bron.

Een lancering van een opvouwbare Pixel-smartphone dit najaar leek een logische stap. Google heeft Android 13, dat ook later dit jaar zal worden gelanceerd, namelijk geoptimaliseerd voor opvouwbare smartphones en tablets. Met Google’s eigen opvouwbare smartphone zou Google de verbeteringen kunnen presenteren.

We kunnen de geruchten niet bevestigen en we weten ook niet wanneer Google de Pixel Notepad in dit geval dan wel zou willen introduceren.

via [AW]