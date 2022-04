Motorola Edge 30 Officieel Geïntroduceerd

Motorola heeft vandaag de Motorola Edge 30 aangekondigd. De smartphone heeft een aantal interessante features, zoals een 144Hz scherm en een dunne behuizing van slechts 6,8mm. De Motorola Edge 30 krijgt een adviesprijs mee van 449,99 euro.

Nadat Motorola eerder al de Motorola Edge 30 Pro introduceerde heeft de fabrikant nu ook de reguliere Edge 30 aangekondigd. De smartphone is vanaf 2 mei in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Meteor Grey, Aurora Green en Supermoon Silver.

De Edge 30 beschikt over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid en ondersteuning voor HDR10+, een Qualcomm Snapdragon 778G+-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4020 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen, dualSIM, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De behuizing is 6,8mm dun, weegt 155 gram en is voorzien van dual-stereo-speakers.

Tot 22 mei krijg je bij de aanschaf van de Motorola Edge 30 gratis Buds-s ANC ter waarde van 149,99 euro cadeau.