Screenshots Van Samsung One UI 5 Tonen Aangepaste Interface

Op het internet zijn screenshots verschenen die de interface van Samsung’s aankomende versie van de One UI-schil tonen. Samsung zal One UI 5 gebruiken over Android 13 en de screenshots tonen een aantal lichte wijzigingen ten opzichte van de huidige One UI-schil.

De onderstaande screenshots zijn gedeeld door techjournalist Max Weinbach, via de website 9to5Google. Weinbach heeft van een niet nader genoemde bron een build van One UI 5 doorgestuurd gekregen. One UI 5 bevat onder andere nieuwe gestures voor het gebruik van multitasking. Zo kun je door met twee vingers omhoog te vegen het splitview openen. Met een veeg van rechtsboven naar beneden kun je van een venster een pop-up maken.

Verder zien we dat notificaties grotere iconen hebben gekregen en dat de menu’s om te vragen om permissies er anders uit zien. Ook kunnen gebruikers tekst uit afbeeldingen kopiëren en plakken met het toetsenbord. We verwachten dat Samsung One UI 5 dit najaar zal tonen wanneer het bedrijf de eerste bèta’s voor Android 13-updates uitrolt.

