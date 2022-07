Android-gebruikers In Azië Krijgen Reclame Op Hun Vergrendelscherm Te Zien

Vanaf volgende maand krijgen Android-gebruikers in Azië reclame te zien op hun vergrendelscherm. Het gaat om zo’n 400 miljoen vergrendelschermen die straks advertenties zullen tonen. Europese Android-gebruikers krijgen geen reclame te zien.

Het bedrijf Glance werkt aan een technologie die het mogelijk maakt om advertenties op je smartphone te tonen wanneer het toestel vergrendeld is. InMobi, het moederbedrijf van Glance, zal strak advertenties tonen op de vergrendelschermen in Azië. Aangezien InMobi ook steeds meer actief is in de Verenigde Staten, wordt er gevreesd dat de advertenties straks ook bij Amerikaanse gebruikers getoond zullen worden.

Een vergelijkbare strategie zien we ook bij televisies, waar gebruikers reclame te zien krijgen binnen de menu’s van de televisie voor films en series. Televisie fabrikanten sluiten hiervoor deals met derden, waardoor ze hun televisies goedkoper kunnen aanbieden. Ditzelfde principe zou gelden voor smartphones. Glance belooft reclames te tonen die je daadwerkelijk interessant vindt.

Het is nog onduidelijk op welke smartphones de advertenties getoond zullen worden en of gebruikers de optie krijgen om de reclame uit te schakelen.

via [AW]