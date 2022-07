ZTE Axon 40 Pro Met 144Hz-scherm Nu In Nederland Verkrijgbaar

ZTE heeft een nieuwe smartphone uitgebracht in Nederland. Het gaat om de ZTE Axon 40 Pro die onder andere beschikt over een 144Hz-scherm, een 5000mAh accu en een 100MP camera. De smartphone krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 499 euro.

De ZTE Axon 40 Pro is een krachtige smartphone met een betaalbaar prijskaartje. De smartphone heeft een 6,67-inch AMOLED-scherm met lichtgebogen randen en een 144Hz verversingssnelheid voor zeer vloeiende beelden. In het scherm zit een ronde uitsparing voor een 16MP selfie-camera. Intern vinden we een Snapdragon 870-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een vierdubbele rear-camera met een 100MP hoofdlens, een groothoeklens, een macrolens en een dieptelens.

De ZTE Axon 40 Pro met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte krijgt in Nederland een adviesprijs mee van 499 euro. De uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 599 euro.

