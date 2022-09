Minimumvereisten Android Go Verhoogd

Google heeft de minimum specificaties voor het Android Go-besturingssysteem aangepast. Vanaf nu moeten smartphones beschikken over minimaal 2GB werkgeheugen en 16GB opslagruimte om Android Go te kunnen draaien.

Android Go is een extra lichte versie van Android die draait op de voordeligste smartphones. De minimumvereisten voor dit besturingssysteem is over de jaren verschillende keren aangepast. Waar Android Go van 2017 tot 2019 slechts 512MB werkgeheugen vereiste, werd dit in 2020 verhoogd naar 1GB. Dit jaar heeft Google de minimum specs opnieuw bijgewerkt en moeten smartphones voortaan 2GB werkgeheugen hebben om Android Go 13 te kunnen draaien. Ook is er 16GB aan opslagruimte nodig.

Android Go draait voornamelijk op budget-smartphones die in opkomende landen worden verkocht. Zo is er in Android Go rekening gehouden met trage internetverbindingen, beperkte databundels en minder krachtige hardware. De interface is een stuk eenvoudiger en er zijn meer functies offline beschikbaar. In de Play Store is een sectie te vinden die applicaties bevat die speciaal zijn geoptimaliseerd voor Android Go.

via [tweakers]