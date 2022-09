Samsung Galaxy Z Flip 4 Flink Onder Handen Genomen Tijdens Duurzaamheidstest

YouTuber JerryRigEverything heeft weer een nieuwe vouwbare smartphone onder handen genomen tijdens een duurzaamheidstest. Dit keer is de Samsung Galaxy Z Flip 4 aan de beurt. In de video zien we onder andere een zandtest, een krastest en een buigtest. De Galaxy Z Flip 4 komt er niet zonder kleerscheuren vanaf.

Het ziet er toch echt naar uit dat een steeds grotere groep consumenten in de toekomst met een vouwbare smartphone zullen rondlopen. Veel mensen maken zich op dit moment echter nog veel zorgen om de kwetsbaarheid van zo’n toestel. Gelukkig hebben we YouTuber JerryRigEverything, die doormiddel van verschillende tests bekijkt hoe stevig een specifieke smartphone is en waar we eventueel op moeten letten bij de aanschaf van de smartphone. In de onderstaande video kijken we naar de Samsung Galaxy Z Flip 4.

In de video gooit de YouTuber zand op het scherm om te kijken of de scharnieren van het vouwbare scherm hiertegen bestand zijn. De Galaxy Z Flip 4 komt goed uit deze test. De smartphone komt minder goed uit de krastest, iets wat momenteel nog het grootste nadeel is van vouwbare smartphones. Ook voert de YouTuber een buigtest uit, waarbij hij het scherm in tegengestelde richting buigt. De smartphone breekt niet, maar buigt wel een paar graden door waardoor de scharnier beschadigd raakt. Hiermee komt de Galaxy Z Flip 4 iets minder goed uit de test dan de Galaxy Z Fold 4.

