Deze Motorola-smartphones Ontvangen In Europa Android 13-update

Motorola heeft bekendgemaakt welke smartphones van de fabrikant op de Europese markt een update naar Android 13 krijgen. Op een paar toestellen na komen alle smartphones uit 2022. Dit heeft de technical product manager van Motorola Mobility laten weten tegenover Tweakers.

De Europese lijst komt grotendeels overeen met die van de Verenigde Staten. De Motorola Edge 20-serie uit 2021 is de oudste serie in de lijst. De rest van de smartphones zijn in 2022 uitgebracht. Motorola heeft niet laten weten wanneer de smartphones een Android 13-update ontvangen, maar Google liet eerder weten dat onder andere Motorola ‘later dit jaar‘ zal beginnen met de uitrol van Android 13. De volledige lijst met toestellen die in ieder geval een Android 13-update ontvangen staat hieronder.

– Motorola Edge 30 Ultra

– Motorola Edge 30 Fusion

– Motorola Edge 30 Neo

– Motorola Edge 30 Pro

– Motorola Edge 30

– Motorola Edge 20 Pro

– Motorola Edge 20

– Motorola Edge 20 Lite

– Motorola Moto G82 5G

– Motorola Moto G62 5G

– Motorola Moto G52

– Motorola Moto G42

– Motorola Moto G32

via [tweakers]