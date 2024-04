Android 15 Beta 1.1 Nu Beschikbaar

Google heeft een nieuwe bètaversie van Android 15 uitgebracht. Android 15 Bèta 1.1 brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder bugfixes en NFC-verbeteringen. Nieuwe functies ten opzichte van Bèta 1 zijn er niet.

Android 15 Bèta 1.1 is een kleine update ten opzichte van Bèta 1, waarbij Google zich hoofdzakelijk heeft gericht op bugfixes en kleine verbeteringen. Zo zorgt één van de bugfixes er voor dat het instellingenscherm voor de ontwikkelaarsopties niet meer crasht. Ook zien we verbeteringen op het gebied van NFC in combinatie met wallet-apps en andere NFC-systeembewerkingen.

De nieuwste bèta van Android 15 kan worden geïnstalleerd op de Google Pixel 6 of nieuwer. De update is uiteraard alleen beschikbaar voor mensen die zich hebben aangemeld bij het bètaprogramma van Google.

via [droidapp]