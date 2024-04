Vodafone Teaset Komst Google Pixel 8a

Vodafone Nederland heeft een pagina online gezet waar mensen zich kunnen inschrijven om op de hoogte te blijven van Google’s aankomende smartphone. Deze pagina geeft de indruk dat de Nederlandse provider een samenwerking heeft opgezet met Google.

Het lijkt er op dat Google er in Nederland een nieuwe officiële partner bij krijgt. Vodafone heeft namelijk een nieuwe pagina aangemaakt die zich volledig richt op de komst van de Google Pixel 8a. Op deze pagina worden mensen onder andere op de hoogte gehouden met allerlei geruchten over de smartphone.

De officiële introductie van de Google Pixel 8a zal vermoedelijk volgende maand plaatsvinden. Het is nog onduidelijk of Vodafone alleen de Pixel 8a zal verkopen of dat straks ook andere Google Pixel-smartphones verkrijgbaar zijn bij Vodafone. Vodafone is de tweede provider in Nederland die smartphones van Google gaat verkopen. Eerder sloot Google namelijk al een deal met Odido. Ook kun je via Belsimpel smartphones van Google kopen.

Google Pixel 8a

Volgens de geruchten beschikt de Google Pixel 8a over een 6,1-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, dezelfde Tensor G3-chipset als in de reguliere Pixel 8, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 27W snelladen. Onlangs doken ook al een aantal beelden op die de Google Pixel 8a tonen in de kleuren blauw, crème, groen en zwart.

via [androidplanet]