Android 15 Beta 4.2 Uitgebracht

Google heeft een nieuwe bètaversie van Android 15 uitgerold. Android 15 Beta 4.2 bestaat voornamelijk uit bugfixes en is nu beschikbaar voor bètatesters.

Google heeft een drukke week achter de rug. Nadat de Google eerder deze week de Pixel 9-serie, de Pixel Watch 3 en de Pixel Buds Pro 2 introduceerde, heeft de fabrikant nu een nieuwe bètaversie van Android 15 uitgebracht. Bèta 4.2 bestaat voornamelijk uit fixes voor problemen in de voorgaande bèta. De volledige changelog staat hieronder:

– Fixed an issue where some devices were delayed in waking up.

– Fixed an issue where a gray transparent bar was appearing when using the camera.

– Fixed a camera issue that was causing low frame rates.

– Fixed a camera issue that was causing a crash when changing zoom values.

– Fixed an issue with camera saturation.

– Fixed an issue that was causing the UI to flicker.

– Fixed an issue that was causing the YouTube app to crash.

via [droidapp]