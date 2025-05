Samsung Galaxy S21 FE Ontvangt Android 15-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Samsung Galaxy S21 FE. Gebruikers ontvangen de One UI 7-schil, dat is gebaseerd op Android 15 en verschillende nieuwe functies met zich meebrengt.

Doordat Samsung de afgelopen weken tientallen updates uitrolde, draaien bijna alle smartphones die de fabrikant de afgelopen jaren op de markt heeft gebracht inmiddels op Android 15 met de One UI 7-schil. Zo ook de Galaxy S21 FE, waarvoor nu de update met firmwareversie G990BXXUCHYDB klaarstaat.

De update is bijna 3.5GB groot en brengt verschillende verbeteringen met zich mee, inclusief de nieuwe functie “Now Bar”, de optie om het App-scherm in verticale positie te gebruiken, een vernieuwde camera-app, de mogelijkheid om mappen te maken op het startscherm en de beveiligingspatch van mei 2025.

De Samsung Galaxy S21 FE is de laatste smartphone in de Galaxy S-serie die de One UI 7-update ontvangt. Alle andere smartphones vanaf de Galaxy S21 hebben de update eerder al ontvangen.

via [galaxyclub]