Samsung Galaxy A-smartphones Ontvangen ‘Circle to Search’-functie

Samsung heeft bekendgemaakt dat de fabrikant de Circle to Search-functie uitrolt naar verschillende Galaxy A-smartphones. De functie rolt vanaf eind deze maand uit naar de Galaxy A55, A54, A35 en de A34. Met Circle to Search kunnen gebruikers dingen op het scherm omcirkelen om daar een zoekopdracht op uit te voeren.

Kijk je naar een YouTube-video en zie je daarin een leuke handtas voorbijgekomen, dan kun je met behulp van de AI-tool ‘Circle to Search’ meer informatie over deze handtas vinden door de handtas te omcirkelen. Deze functie is al beschikbaar op de Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6, Galaxy S24-serie en de S23-serie, maar rolt binnenkort ook uit naar de eerder genoemde smartphones in de Galaxy A-serie.

Een exacte datum hebben we nog niet, naast Samsung zegt dat gebruikers “vanaf eind augustus” met Circle to Search aan de slag kunnen. Daarna rolt de functie ook uit naar de Tab S9 FE en de Tab S9 FE+.

