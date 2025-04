Android 15-update Voor Samsung Galaxy S24 Opnieuw Uitgerold

Samsung is onlangs begonnen met de uitrol van de One UI 7-schil, dat is gebaseerd op Android 15. Na het ontdekken van een grote bug moest Samsung de uitrol van deze update echter weer pauzeren voor de Galaxy S24 in Europa. De bug is inmiddels opgelost, waardoor Samsung de One UI 7-update nu opnieuw uitrolt.

De One UI 7-update is sinds kort beschikbaar voor de Galaxy S24, S24+ en S24 Ultra én voor de vouwbare Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6. Deze update was echter na een aantal dagen al niet meer beschikbaar voor de Galaxy S24 en S24+, wat te danken was aan een grote bug. Gelukkig hebben we niet lang hoeven wachten op een fix en heeft Samsung de uitrol van One UI 7 nu weer hervat.

De update rolt als eerste uit in thuisland Zuid-Korea, maar als er geen nieuwe problemen opduiken zal de update snel weer wereldwijd te downloaden zijn. Samsung deelde deze week ook een nieuw updateschema waarop te zien is welke smartphones in april, mei, juni en juli worden een One UI 7-update ontvangen.