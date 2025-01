Motorola Edge 50 Neo Ontvangt Android 15-update

Motorola is begonnen met de uitrol van Android 15 voor de smartphones in de Motorola Edge 50-serie. De update brengt verschillende nieuwe functies en verbeteringen met zich mee en installeert ook een nieuwe beveiligingspatch.

De Android 15-update rolt nu uit naar de Motorola Edge 50 Neo. Deze update rolde eerder ook al uit naar de Edge 50 Pro. Android 15 bevat verschillende verbeteringen, inclusief vloeiendere animaties, snellere applicaties en de optie om te wisselen tussen verschillende talen. Daarnaast bevat de update de beveiligingspatch van december 2025, waardoor gebruikers na de installatie van de update weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadaardige activiteiten.

Mensen met een Motorola Edge 50 Neo ontvangen een notificatie zodra de update voor hun toestel klaarstaat. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. De update is ongeveer 1,6GB groot, dus mensen met een beperkte databundel kunnen de update het beste via WiFi downloaden.

