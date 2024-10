Beveiligingsupdate Van Oktober Rolt Uit Naar Google Pixel-apparaten

Google heeft de beveiligingspatch van oktober aangekondigd. De nieuwste beveiligingsupdate bestaat dit keer uit 28 patches. Google rolt de update uit naar de Pixel 6 en nieuwer. Andere fabrikanten zullen de update op een later tijdstip ook uitrollen.

Iedere maand rolt Google een nieuwe beveiligingsupdate uit. Deze update bestaat doorgaans uit enkele tientallen patches die kwetsbaarheden in de software dichten. Met een totaal van 28 patches is dat deze maand ook het geval. Deze 28 patches rollen echter niet naar alle apparaten uit, want sommige van de patches richten zich op specifieke hardware of Android-versies.

De beveiligingsupdate van oktober 2024 staat nu klaar voor de Google Pixel 6 en nieuwer. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op jouw toestel.

via [droidapp]