Samsung Galaxy Z Fold 2 Krijgt Geen Updates Meer

De Samsung Galaxy Z Fold 2, die in 2020 op de markt verscheen, krijgt geen Android-updates meer. De beloofde update-periode is namelijk voorbij, waardoor de software blijft steken op Android 14 met de beveiligingspatch van augustus 2024.

De vouwbare Galaxy Z Fold 2 heeft drie Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates ontvangen. Dit komt overeen met de beloften tijdens de lancering van de smartphone. Helaas komt nu dus een einde aan de software-ondersteuning, waardoor de Galaxy Z Fold 2 alleen nog updates ontvangt in extreme gevallen, zoals bijvoorbeeld het oplossen van een kritieke bug.

De software op de Samsung Galaxy Z Fold 2 is nog niet verouderd en de Google Play blijft nog wel systeemupdates ontvangen. Hierdoor is direct overstappen naar een nieuwe smartphone nog niet noodzakelijk. Kijk jij echter erg uit naar Android 15, One UI 7 en meer beveiligingsupdates, dan is de aanschaf van een nieuwe Samsung-smartphone de enige optie.

via [galaxyclub]