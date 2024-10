Samsung Galaxy S23 Ultra Ontvangt September-update, Zonder Fix Voor Camera-bug

Samsung heeft een nieuwe update uitgerold naar de Galaxy S23 Ultra. De update installeert de beveiligingspatch van september 2024, waardoor gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden. De update bevat helaas nog geen fix voor de camera-bug.

De Samsung Galaxy S23-series ontving vorige maand een grote Galaxy AI-update, die helaas ook zorgde voor een vervelende camera-bug op de Galaxy S24 Ultra. Deze bug zorgt namelijk voor onscherpe foto’s wanneer je foto’s maakt met de zoomlens. Samsung gaf aan te werken aan een fix, maar helaas is deze fix nog niet aanwezig in de nieuwste update.

De update brengt wel de beveiligingspatch van september met zich mee. Deze patch bestaat uit enkele tientallen fixes voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem, zodat de smartphone weer beter beschermd is tegen kwaadwillenden en malafide applicaties.

In Zuid-Korea is al wel een update uitgerold die de camera-bug oplost, maar deze update is nog niet buiten Zuid-Korea te downloaden. We verwachten echter dat deze update snel wereldwijd zal worden uitgerold. We moeten dus nog even geduld hebben.

via [galaxyclub]