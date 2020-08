OnePlus 7 en 7 Pro Ontvangen OxygenOS 10.0.7-update

OnePlus heeft een nieuwe update uitgerold naar de OnePlus 7 en de OnePlus 7 Pro. De OxygenOS 10.0.7-update brengt verschillende verbeteringen samen met de beveiligingspatch van juli 2020 met zich mee.

Gebruikers van de OnePlus 7 (Pro) kunnen elk moment een nieuwe update verwachten. Momenteel draaien de smartphones de beveiligingspatch van mei 2020, maar de nieuwe update installeert de patch van juli 2020. Als we de changelog doornemen zien we dat je nieuwe klokstijlen voor het Ambient Display kunt instellen en dat OnePlus ondersteuning voor de OnePlus Buds heeft toegevoegd.

We hebben de volledige changelog hieronder toegevoegd. Het kan even duren voordat de OxygenOS 10.0.7-update bij iedereen is aangekomen.

Changelog

System Newly adapted OnePlus Buds, easier to take advantage of wireless connection Provided a variety of clock styles for you. You can customize on your own. (Go to Settings>Customization>Clock style) Fixed the issue that double tap could not wake up the screen in some settings Updated Android security patch to 2020.07

Reading mode Added the Chromatic effect option to adapt color range and saturation intelligently for a better reading experience (Settings – Display – Reading mode – Turn on reading mode – Chromatic effect)

Bluetooth It has adapted to Bluetooth hearing aid app connection under the Android 10 Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) Agreement

Network Fixed the wrong display of names of inserted SIM cards from different carriers



via [droidapp]