Nova Launcher Prime Tijdelijk Slechts €0.59

Een van de succesvolste launchers voor Android, Nova Launcher Prime, is tijdelijk in de aanbieding voor slechts €0,59. Het is onduidelijk hoe lang de aanbieding geldig is, dus wees er snel bij als je van de aanbieding gebruik wil maken.

De Nova Launcher is razend populair en is al meer dan 50 miljoen keer geïnstalleerd. De Launcher maakt het mogelijk om het uiterlijk van het startscherm en de interface van Android naar eigen wens aan te passen. Dit is een interessante oplossing voor mensen die de softwareschil van de fabrikant van de smartphone niet aantrekkelijk vinden. Ook kun je groepen aanmaken in de app-drawer en applicaties verbergen zonder ze te verwijderen.

Je kunt de Nova Launcher gratis downloaden, maar de uitgebreidere Nova Launcher Prime kost normaal gesproken €5,25. Momenteel is Nova Launcher Prime echter tijdelijk in de aanbieding voor €0,59. Je kunt de launcher downloaden in de Google Play Store.

via [droidapp]