“Pocophone F2 Wordt Waarschijnlijk In 2020 Gelanceerd”

Xiaomi introduceerde in 2018 zijn eerste smartphone onder de nieuwe merknaam Poco. Sinds de Pocophone F1 heeft heeft bedrijf nog geen tweede smartphone aangekondigd, maar daar komt in 2020 waarschijnlijk verandering in.

De Pocophone F1 was een groot succes, omdat Xiaomi met de smartphone een goede prijs / kwaliteit verhouding levert. De Pocophone F1 kreeg in Europa een vanaf adviesprijs mee van slechts 329 euro. Hiervoor krijg je een smartphone met een 6,18-inch LCD-scherm, een Snapdragon 845-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 4000 mAh accu, een dual-camera en een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

In september doken de eerste geruchten op over de Pocophone F2, maar toen werd er nog gesproken over een mogelijke lancering in 2019. Nu ziet het er naar uit dat de smartphone in 2020 zal worden gelanceerd. Alvin Tse schreef in een Tweet namelijk “Je hoort meer van Poco in 2020”. We weten niet zeker of we daadwerkelijk de Pocophone F2 te zien krijgen, maar het ziet er wel naar uit dat Poco een nieuw product zal tonen. Zodra we meer weten delen wij dit met jullie.

via [AW]