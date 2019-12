“Samsung Galaxy Note 10 Lite Kost 609 Euro”

Er is een hoop informatie uitgelekt over de Samsung Galaxy Note 10 Lite, waaronder de verwachte adviesprijs, afbeeldingen en de specificaties. De smartphone zou voor 609 euro op de markt verschijnen.

De doorgaans betrouwbare website Winfuture heeft specificaties, afbeeldingen en een adviesprijs van de Samsung Galaxy Note 10 Lite gedeeld. Volgens de bron beschikt de Note 10 Lite over een 6,7-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, een in-display vingerafdrukscanner, een Exynos 9810-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4500 mAh accu, een S Pen en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 12MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 12MP zoomlens met 2x optische zoom. In de uitsparing in het scherm vinden we een 32MP selfie-camera.

We zien de Samsung Galaxy Note 10 Lite op de afbeeldingen in drie verschillende kleuren. Volgens Winfuture verschijnt de smartphone voor 609 euro op de markt. Een releasedatum hebben we nog niet.

via [AW]