“WhatsApp Krijgt Voorlopig Nog Geen Advertenties”

Facebook heeft besloten om zijn plannen om advertenties te tonen in WhatsApp voorlopig te schrappen. Dit schrijft The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

In 2018 liet WhatsApp weten dat ze van plan waren om advertenties van bedrijven te tonen binnen de app. Deze advertenties zouden in de Status te zien zijn. In Status kunnen gebruikers foto’s of video’s delen die na 24 uur weer verdwijnen. Het team dat manieren moest vinden om advertenties in WhatsApp te tonen is volgens bronnen ontbonden. De plannen om advertenties te tonen zijn opgeschoven.

Facebook kijkt al jaren naar manieren om meer geld te verdienen met WhatsApp. Zo werkt het bedrijf ook aan nieuwe functies waarmee bedrijven via WhatsApp met klanten kunnen communiceren.

via [ad.nl]