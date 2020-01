“Xiaomi Mi Experience Store In Rotterdam Opent In Februari”

De Chinese fabrikant Xiaomi liet vorig jaar weten dat het bedrijf in Nederland eigen winkels wil openen. De opening van de eerste Xiaomi Mi Experience Store werd echter uitgesteld, maar uit nieuwe vacatures blijkt dat de eerste winkel mogelijk volgende maand zijn deuren zal openen.

Xiaomi gaf in 2019 aan dat het bedrijf in Amsterdam, Rotterdam en Den haag de eerste Nederlandse Mi Experience Stores wil openen. In november pauzeerde Xiaomi de plannen tijdelijk, omdat het bedrijf meer tijd nodig had om te overleggen met Nederlandse partners. Toch lijkt de opening van de eerste winkel niet ver weg meer. Dit blijkt uit vacatures voor (Assistant) Shopmanagers.

Uit de vacatures van CGCB International blijkt dat Xiaomi in februari 2020 de eerste Mi Experience Store wil openen. Momenteel is het bedrijf alleen op zoek naar Shopmanagers en Assistant Shopmanagers. In de vacatures staat dat de Mi Experience Store onder andere workshops zal aanbieden aan klanten. Klanten kunnen terecht voor smartphones, wearables, laptops, televisie, audio en huishoudelijke (IoT) producten.

via [AW]