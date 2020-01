Poco Gaat Verder Als Onafhankelijk Smartphonemerk

Poco is een nieuwe smartphonemerk die is opgericht door de Chinese fabrikant Xiaomi. Poco en Xiaomi gaan echter gescheiden verder. Het Poco-merk gaat los van Xiaomi opereren, maar mogelijk blijven ze wel onderdelen met elkaar delen.

De eerste en tot nu toe enige smartphone van het submerk Poco is de Pocophone F1. De smartphone werd goed ontvangen, omdat je voor weinig geld hele krachtige specificaties kreeg. Het is nog onduidelijk wanneer we de Pocophone F2 te zien krijgen, maar Alvin Tse, global head van Poco, heeft via Twitter wel aangegeven dat Poco “in 2020 klaar is om gebruikers te verbazen“. Wat het bedrijf daar precies mee wil zeggen weten we niet.

Xiaomi vice president Manu Jain zegt het volgende: “Wat begonnen is als het submerk is in weinig tijd uitgegroeid tot een volledig eigen entiteit. De Poco F1 is een extreem populaire telefoon bij gebruikersgroepen en hij blijft een sterke concurrent, zelfs in 2020. We hebben het gevoel dat het nu tijd is om Poco zichzelf te laten besturen.“

via [AW]