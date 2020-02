WhatsApp Business Ontvangt Donkere Modus

Steeds meer applicaties ontvangen sinds Android 10 een donker thema. Ditmaal is de app WhatsApp Business aan de beurt. Een donker thema is minder belastend voor je ogen wanneer je de app gebruikt in een donkere omgeving.

Net als bij de reguliere WhatsApp-app is sinds versie 2.20.10 een donker thema toegevoegd aan WhatsApp Business. Tot nu toe is de functie beperkt tot gebruikers van de bètaversie, maar als er geen problemen opduiken kunnen reguliere gebruikers het donkere thema binnenkort ook verwachten.

Het donkere thema kun je inschakelen in het instellingen-menu via ‘Chats‘ -> ‘Weergave‘ -> ‘Thema‘. Hier kun je kiezen uit drie thema’s. Systeem standaard, Licht of Donker. Bij ‘Systeem standaard’ zal de app de instellingen gebruiken die je bij de systeembrede donkere modus in Android 10 hebt ingesteld. ‘Licht’ en ‘Donker’ spreken voor zich. Het donkere thema bestaat voornamelijk uit grijstinten met groene accenten uit het WhatsApp-logo.

