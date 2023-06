“Nieuwe WhatsApp-functie Laat Je Meerdere Accounts Gebruiken”

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie die het mogelijk maakt om meerdere accounts te gebruiken op één smartphone. Dit is handig als je bijvoorbeeld een prive-account en een zakelijke account hebt.

Op dit moment is de nieuwe functie alleen nog maar beschikbaar via bètaversie 2.23.13.5 van WhatsApp Business, zo laat WABetaInfo weten. De kans is echter groot dat de functie voor het gebruik van verschillende accounts in de toekomst ook voor particuliere gebruikers beschikbaar komt. In de bèta zien we een nieuw menu, waarin gebruikers kunnen selecteren met welk account ze willen inloggen.

De hoofdreden voor de integratie van de multiaccount-functie is de mogelijkheid om persoonlijke gesprekken en werkgerelateerde gesprekken in één app te beheren. Hierdoor is het niet meer nodig om twee smartphones of twee losse apps, zoals WhatsApp-app en WhatsApp Business, te gebruiken. Helaas is het nog onduidelijk wanneer de nieuwe functie voor iedereen beschikbaar zal zijn.

via [tweakers]