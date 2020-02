“Specificaties en Foto’s Van Motorola Moto G Stylus Gelekt”

Lenovo, het moederbedrijf van Motorola, zal binnenkort volgens de geruchten de Motorola Moto G Stylus introduceren. Specificaties en foto’s van de smartphone zijn nu uitgelekt.

Via verschillende bronnen zijn foto’s en specificaties van de Moto G Stylus naar buiten gebracht. De smartphone is op de onderstaande foto’s van meerdere kanten te zien. Op de achterkant zien we een rear-camera met meerdere lenzen. Volgens XDA Developers gaat het om een 48MP hoofdlens, een 16MP “Action Cam” en een 2MP macrolens. In de uitsparing in het scherm zit een 25MP selfie-camera.

Het scherm zou 6,36-inch groot zijn en een resolutie hebben van 2300 bij 1080 pixels. Onderop zit een usb-c poort, een speaker en ruimte voor de stylus. Je kunt instellen om automatisch een programma te starten wanneer je de stylus uit de behuizing haalt.

Vermoedelijk zal de officiële introductie einde deze maand plaatsvinden tijdens de Mobile World Congress.

via [androidplanet]