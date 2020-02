“Huawei Zal Niet Langer Gebruikmaken Van Google Play Services”

De nieuwste vlaggenschip-smartphones van Huawei maken geen gebruik van Google Play Services. Dit komt door de sancties die de VS heeft opgelegd. Maar mocht de ruzie tussen de VS en Huawei opgelost worden, dan is de Chinese fabrikant niet van plan om weer terug te stappen naar de Google Play Services. Dit zou Huawei hebben gezegd.

Huawei moest door de sancties van de VS genoodzaakt overstappen van ‘Google Play Services’ naar hun eigen variant, genaamd ‘Huawei Mobile Services’. Dit pakket bestaat uit alternatieven voor de Play Store, Maps en andere Google-apps. Op oudere Huawei-toestellen blijft Google Play Services gewoon actief, maar op de nieuwste smartphones installeert de Chinese fabrikant momenteel ‘Huawei Mobile Services’. We gingen er van uit dat als de VS de sancties opheft, dat Huawei wel weer gebruik zou willen maken van de Google Play Services, maar dit zou volgens de laatste berichten dus niet het geval zijn.

Of Huawei daadwerkelijk van plan is om nooit meer gebruik te maken van de Google Play Services is nog even afwachten. Huawei Nederland heeft eerder namelijk tegen Tweakers gezegd dat het bedrijf wel degelijk terug zou willen naar Google Play Services. Als er meer duidelijkheid is over Huawei’s besluit delen wij dat met jullie.

