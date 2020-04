WhatsApp Kan Voortaan Videobellen Met Acht Mensen Tegelijk

WhatsApp heeft een wijziging doorgevoerd waardoor het nu mogelijk is om met acht mensen tegelijk te videobellen. Voorheen was dit alleen mogelijk met maximaal vier personen.

Videobellen met meerdere personen tegelijk was met WhatsApp al langer mogelijk, maar tot nu toe kon je echter slechts drie personen uitnodigen voor een groepsgesprek. Nu iedereen thuis zit is er meer dan ooit behoefte aan groepsbellen en daarom heeft WhatsApp besloten om ondersteuning voor grotere groepen toe te voegen. Voortaan kun je zeven mensen uitnodigen.

De nieuwe functie is aanwezig in de bètaversie van WhatsApp, met versienummer v2.20.133. Op dit moment moet je dus ingeschreven staan als bètatester. Mensen die niet meedoen aan het bèta-programma moeten nog wat langer wachten. Het is nog onduidelijk wanneer de grotere groepsgesprekken voor iedereen beschikbaar is.

via [androidplanet]