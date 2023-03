Xiaomi Redmi Note 10 Pro Ontvangt Android 13-update

Xiaomi heeft een nieuwe update klaarstaan voor mensen met een Xiaomi Redmi Note 10 Pro. De update werkt de software op de smartphone bij naar Android 13 en brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

De Xiaomi Redmi Note 10 Pro verscheen op de markt met Android 11 en ontving eerder al een update naar Android 12. Inmiddels staat de Android 13-update klaar om te downloaden, zodat gebruikers kunnen profiteren van de allernieuwste features. Zo krijg je na de installatie van de update toegang tot meer privacy-opties, verbeterde notificaties en een vernieuwde mediaspeler. Ook zijn er meer kleurenopties toegevoegd aan het kleurenpalet van het Material You-design.

Naast de nieuwe features werkt de update ook de beveiligingspatch bij naar die van januari 2023. Hierin worden weer enkele tientallen kwetsbaarheden aangepakt. De Android 13-update rolt in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]