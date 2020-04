Oppo Ace 2 Met 5G-ondersteuning Geïntroduceerd

De fabrikant Oppo heeft weer een nieuwe smartphone aangekondigd. Het gaat dit keer om de Oppo Ace 2 die onder andere beschikt over een 5G-modem, een 90Hz-scherm en 12GB werkgeheugen. De smartphone krijgt een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 520 euro.

De Oppo Ace 2 is een nieuwe high-end smartphone met een 6,55-inch OLED-scherm. Dit scherm heeft een HD+-resolutie, een 90 Hz verversingssnelheid en een ronde uitsparing voor de 16MP selfie-camera. Ook heeft dit scherm een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4000 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen.

De Oppo Ace 2 heeft een vierdubbele rear-camera die bestaat uit een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een dieptelens.

De Oppo Ace 2 draait op Android 10 met de ColorOS skin en de smartphone krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend 520 euro (8GB+128GB) of 600 euro (12GB+256GB). Het is nog onduidelijk hoeveel de smartphone in Europa gaat kosten.

via [droidapp]