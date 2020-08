Google Meet Toegevoegd Aan Gmail voor Android

Google heeft de videovergaderdienst Google Meet toegevoegd aan de Gmail-app voor Android. In de inbox-sectie is nu een balk te vinden met knoppen voor e-mail en Meet. Deze balk kun je overigens wel weer uitschakelen.

Tijdens de coronapandemie is Google Meet een belangrijke tool geworden om op afstand te kunnen blijven werken en in contact te blijven met collega’s. Google heeft Meet eerder al verwerkt in de web-interface, de dienst gratis gemaakt voor iedereen en vervolgens nieuwe functies toegevoegd. Nu is Meet toegevoegd aan de Gmail-app op Android-toestellen.

Gebruik je de dienst niet dan kun je de nieuwe balk met knoppen weer uitschakelen zodat je meer ruimte hebt voor het overzicht van de e-mails. Het uitschakelen kun je doen in de accountspecifieke instellingen. De losstaande applicatie van Meet blijft gewoon beschikbaar.

via [tweakers]