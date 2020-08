Motorola Edge Plus Nu Ook In Nederland Verkrijgbaar

Motorola introduceerde in april de high-end Edge-serie, waarna de Motorola Edge kort daarna in Nederland op de markt verscheen. De krachtigere Edge Plus was nog niet in ons land verkrijgbaar, maar daar is nu verandering in gekomen.

De Motorola Edge Plus heeft een 6,7-inch OLED-scherm met gebogen schermranden, een 90 Hz verversingssnelheid, een Full HD-resolutie en een in-display vingerafdrukscanner. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor met 5G-modem, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor draadloos laden. Achterop zit een driedubbele camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP telelens met 3x optische zoom en een 16MP groothoeklens die je ook kunt gebruiken voor het maken van macro-foto’s. In een ronde uitsparing in het scherm zit een 25MP selfie-camera.

Je kunt de Motorola Edge Plus bij Belsimpel of via de website van Lenovo kopen voor 1199 euro.

via [AW]