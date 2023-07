Nothing Phone (1) Ontvangt Nothing OS 1.5.5-update Met Meerdere Verbeteringen

Vlak voor de introductie van Nothing OS 2.0 en de Nothing Phone (2) rolt Nothing een nieuwe update uit naar de Nothing Phone (1). De Nothing OS 1.5.5-update brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder een verbeterde gezichtsontgrendeling en een sneller systeem.

Op de onderstaande afbeelding zien we dat de Nothing OS 1.5.5-update voor de Nothing Phone (1) vier verbeteringen met zich meebrengt. Zo moeten apps sneller openen en is het mogelijk om 10 procent meer apps op de achtergrond te draaien, doordat de software op een andere manier met de RAM-geheugen omgaat. Ook zal de smartphone minder stroom verbruiken bij het verbinden met bepaalde Bluetooth-apparaten. Dit zal een positieve impact hebben op de accuduur van de smartphone.

Als laatste moet de gezichtsontgrendeling beter werken en worden er een aantal bugs aangepakt. De update is 114MB groot en is officieel al op 1 juli uitgebracht. Het duurde echter een aantal dagen voordat de update voor het grote publiek verkrijgbaar was. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [hardware.info]