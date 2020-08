Microsoft Surface Duo Eind Deze Maand Verkrijgbaar

Volgens een betrouwbare bron kunnen we de Microsoft Surface Duo eind deze maand aanschaffen. Microsoft zal de smartphone met twee schermen volgende week aan de pers onthullen.

Microsoft introduceerde de Surface Duo in oktober vorig jaar en het bedrijf beloofde vervolgens een lancering eind dit jaar. Geruchten over een eerdere lancering duiken echter steeds vaker op en volgens Paul Thurrott is de opvouwbare smartphone met twee schermen al eind deze maand verkrijgbaar.

De technologiejournalist schrijft op Twitter dat de pers is uitgenodigd voor een presentatie op 12 augustus om kennis te maken met een uniek toestel. In de uitnodiging staat niet om welk product het gaat, maar volgens Paul Thurrott gaat het om de Microsoft Surface Duo.

Tech-lekker Evan Blass heeft tegelijk enkele reclamefoto’s gedeeld waarop de Surface Duo van meerdere kanten goed zichtbaar is. We zien de twee schermen, de aluminium behuizing en de camera posities. Ook zien we een hoop Microsoft-apps, waaronder de Edge-browser. De smartphone heeft twee 5,6-inch AMOLED-schermen met daartussen een scharnier, zodat je de smartphone als een boek kunt openklappen. Intern vinden we waarschijnlijk een Snapdragon 855-processor met 6GB werkgeheugen en 64GB, 128GB of 256GB opslagruimte. Een adviesprijs hebben we nog niet.

