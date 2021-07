Vanaf 1 Oktober Kun Je Mobiel Gokken Met Echt Geld

Mensen die er van houden om af en toe een gokje te wagen zijn misschien al op de hoogte van de nieuwe gokwet die later dit jaar in Nederland ingaat. Vanaf 1 oktober 2021 zijn online kansspelen toegestaan bij aanbieders die hiervoor een vergunning hebben ontvangen. Dit betekent dat er straks gokapps voor de mobiel en tablet aangeboden mogen worden via de mobiele app winkels, zoals de Google Play Store. Momenteel zijn dergelijke apps al wel beschikbaar, maar je kunt in Nederland nog niet met echt geld gokken.

Het is over een aantal maanden mogelijk om op je mobiel met echt geld te spelen bij een online casino gericht op de Nederlandse consument. Wij verwachten daarom dat het aanbod van mobiele gok applicaties de komende tijd flink zal toenemen. Bedrijven kunnen sinds 1 april een online-gokvergunning aanvragen bij de kansspelautoriteit en in de tussentijd zal de KSA de betrouwbaarheid, integriteit en andere zaken toetsen. Naar verwachting hebben onder andere Holland Casino, de Nederlandse Loterij, Jacks Casino, Fair Play, en Novamedia een online goklicentie aangevraagd. Ook grote buitenlandse casino’s, zoals Bet365, Betway en 888, gaan zich richten op de Nederlandse markt.

Voordat je in oktober met echt geld je geluk kunt testen, kun je tot die tijd met nep-credits oefenen op de huidige gok-apps. Net als in een echte casino zijn alle gokspellen beschikbaar op je mobiel. Speel jij graag roulette, dan raden wij aan om Casino Roulette: Roulettist van KamaGames te downloaden. Wil jij jouw blackjack skills testen, probeer dan eens Blackjack! Van Fil Games. Ben jij geen fan van roulette of blackjack en speel jij liever op slotmachines? Ook dan is de keuze enorm.

Wil je een gokje wagen, maar heb je eerst nog wat advies of uitleg nodig over de verschillende casino spellen? Dan raden we aan om eens op Casinowiki.nl te kijken. Hier vind je een overzicht van alle spellen, samen met stappen hoe je het spel moet spelen en antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat vinden jullie van de nieuwe wetgeving? Wacht je al lang op de mogelijkheid om voor echt geld te gokken of vind je spelen met nep-credits prima?