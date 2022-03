Steeds Meer Mogelijkheden Om Mobiel Te Gokken In Nederland

In Nederland was het jarenlang niet toegestaan om online te gokken voor echt geld bij sites die niet worden gemonitord door de Nederlandse Kansspelautoriteit. Eind 2021 kwam daar verandering in en ontvingen 10 online casino’s een licentie om gokspellen aan te bieden voor Nederlandse spelers. Sindsdien zien we dat steeds meer mensen hun mobiel gebruiken om online te gokken. Vooral op Android zien we een steeds groter aanbod aan gokkasten en andere casino-games.

Sinds 1 oktober kunnen Nederlandse aanbieders met een licentie legaal online kansspelen aanbieden. Bij het invoeren van de licentie kregen 10 sites een licentie van de Kansspelautoriteit, maar dit aantal zal de komende jaren blijven groeien. Hierdoor zal het steeds aantrekkelijker worden om op je mobiel niet alleen voor “fun” te spelen, maar ook met echt geld een gokje te wagen. Een aantal sites die casino gokkasten en andere gokspellen voor echt geld aanbieden zijn Bet365, Jack’s, TOTO, Holland Casino, Batavia casino en Fair Play casino. De sites van deze aanbieders zijn geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, zodat je zowel vanaf je pc als onderweg in de trein een gokje kunt wagen.

Er zijn een hoop regels waaraan casino’s met een Nederlandse licentie zich moeten houden. Deze regels zijn in het voordeel van de speler. Zo gaat het storten van geld of het opnemen van winsten via betrouwbare betaaldiensten als iDeal en moeten casino’s duidelijkheid geven over de bonussen die ze aanbieden. Ook zijn er sites die alleen welkomstbonussen aanbieden aan spelers boven de 25 jaar. Dit doen ze om jongeren te beschermen tegen gokverslaving. Verder hoeven spelers geen kansspelbelasting te betalen. De casino’s en de bookmakers moeten deze belasting namelijk afstaan.

Dat het inmiddels mogelijk is om met echt geld te gokken hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je niet meer met gratis credits kunt spelen. Het aanbod van gokkasten-apps, poker-apps en blackjack-apps in de Google Play Store blijft groeien. Een aantal populaire Android-apps waarmee je gratis je gok-skills en strategieën kunt testen zijn Vegas 777, Casino Frenzy, Blackjack 21 HD en Zynga Poker- Texas Holdem Game. De mobiele gokmarkt mag het afgelopen jaar dan wel gewijzigd zijn, mensen die gewoon als ouderwets met gratis credits mobiele casino-spellen willen spelen kunnen dit dus gewoon blijven doen.