Render Toont OnePlus 9T Met Tweede Scherm Aan Achterkant

Er is een render van de mogelijke OnePlus 9T opgedoken. De render toont een opmerkelijk detail. De smartphone beschikt namelijk over een klein schermpje in de cameramodule aan de achterkant van de behuizing. Een dergelijk scherm zagen we eerder bij de Xiaomi Mi 11 Ultra.

De afbeelding is afkomstig van de Chinese website MyDrivers. Het gerucht is nog niet door andere “betrouwbare” bronnen bevestigd, dus neem dit bericht nog met een flinke korrel zout. Als we naar de afbeelding kijken zien we dat de OnePlus 9T er voor een groot deel net zo uit ziet als de OnePlus 9 en 9 Pro. Het scherm neemt vrijwel de hele voorkant in beslag en in de linkerbovenhoek zien we een ronde uitsparing voor de selfie-camera.

De achterkant is wel duidelijk anders. In de cameramodule zien we vier lenzen en volgens MyDrivers is de setup vrijwel gelijk aan die van de OnePlus 9 en 9 Pro. We zien naast de lenzen echter ook een klein schermpje. Dit schermpje dient vermoedelijk als viewfinder voor het maken van selfies. Ook kun je de tijd en inkomende berichten op dit schermpje zien. Een extra scherm in de camera-module zagen we voor het eerst bij de Xiaomi Mi 11 Ultra.

Overige specificaties hebben we nog niet, maar we verwachten een Snapdragon 888 Plus-processor, een 120Hz-scherm en ondersteuning voor 65W snelladen.

