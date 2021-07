“Introductie Opvolger Nokia 9 PureView Mogelijk Op 11 November”

Nokia heeft via Chinese social media laten weten dat het bedrijf op 11 november een nieuwe vlaggenschip zal introduceren. Het zou gaan om een opvolger van de Nokia 9 PureView die mogelijk onder de naam ‘Nokia X60’ op de markt zal verschijnen.

De Nokia 9 PureView verscheen in februari 2019 op de markt, maar sindsdien heeft de fabrikant geen nieuwe high-end smartphones meer aangekondigd. Geruchten over een opvolger van de Nokia 9 PureView gaan inmiddels al bijna twee jaar rond, maar tot nu toe heeft Nokia nog steeds geen opvolger laten zien.

Eind dit jaar is het dan eindelijk zo ver. Nokia zal op 11 november na meer dan twee en half jaar eindelijk weer een high-end smartphone introduceren. Nokia teaset de smartphone nu zelf op Chinese sociale media. Zhang Yucheng, de productmanager in China, laat in het bericht alleen weten dat er een nieuwe vlaggenschip met 5G-ondersteuning aankomt. Daarnaast weten we niet of de smartphone alleen naar China komt of ook naar de rest van de wereld.

De website ITHome claimt dat het gaat om een nieuwe smartphone voor in de X-serie en dat het een echte opvolger is van de Nokia 9 PureView. De smartphone krijgt de naam Nokia X60 en beschikt onder andere over een AMOLED-scherm met gebogen schermranden en een grote accu. Ook gaan er berichten rond dat Nokia smartphones met Harmony OS op de markt wil brengen. Dit is het nieuwe besturingssysteem van Huawei. Wij denken echter dat dergelijke toestellen alleen in China gelanceerd zullen worden en dat de smartphones buiten Europa gewoon draaien op Android.

