Beheer Je Crypto Currency Op Je Android Smartphone

Crypto Currency! Iedereen heeft inmiddels wel eens wat gehoord over Bitcoin, Ethereum, Dogecoin of een andere cryptovaluta. Hoewel je nog maar in weinig landen kunt betalen met cryptovaluta is het handelen in deze virtuele munten razend populair. Dit is niet zo gek als je bedenkt dat één Bitcoin duizenden euro’s kan opleveren.

Door de populariteit van het handelen in cryptovaluta duiken er vrijwel dagelijks nieuwe cryptovaluta op. De grote variatie van cryptovaluta is interessant als je je kansen wilt verspreiden, maar het is niet erg overzichtelijk als je overal wat munten hebt staan. Je kunt natuurlijk gewoon online achter je pc de huidige Solana koers bekijken en nieuwe munten kopen, maar het is ook handig als je onderweg alle koersen op je smartphone in de gaten kunt houden zodat je op het juiste moment kunt handelen als een koers stijgt of juist instort. Hiervoor raden wij de app Coinbase aan.

Coinbase is een handelsplatform en wallet in één. Bitcoin, Ethereum, Litecoin en tal van andere cryptovaluta zijn aanwezig op dit platform. In een overzichtelijke grafiek kun je snel de koers van een cryptovaluta in de gaten houden en Coinbase geeft je de mogelijkheid om een zogeheten ‘price-alerts’ in te stellen. Zodra de koers van een cryptovaluta daalt of stijgt ontvang je een notificatie zodat je direct kunt handelen.

Een andere handige app die we kunnen aanraden is Blockfolio. Met deze app kun je heel eenvoudig de koersen van de verschillende munten bijhouden en het laatste nieuws rondom deze munten volgen. In totaal kun je meer dan 2000 cryptovaluta op de voet volgen. Via notificaties kan de app je waarschuwen voor positiedalingen of –stijgingen.

Smartphones voor Crypto-handelaars

Nadat de Bitcoin enorm in populariteit steeg hebben een aantal fabrikanten smartphones op de markt gebracht die speciaal zijn ontworpen voor handelaars in dergelijke cryptocurrency. Zo lanceerde HTC in 2018 al een zogeheten blockchain-smartphone onder de naam HTC Exodus 1. De Exodus 1 heeft een afgesloten softwareomgeving, waarin je veilig je cryptovaluta en andere persoonlijke gegevens kunt opslaan zodat hackers geen toegang krijgen tot je bitcoin of ethereum.

Cryptovaluta minen op je smartphone?

Als je in de wereld van cryptovaluta zit heb je vast wel eens wat gehoord over het minen van Bitcoin op je smartphone. Het idee hierachter is dat je smartphone door middel van ingewikkelde berekeningen transacties uitvoert waarbij nieuwe Bitcoins worden aangemaakt. In principe is dit inderdaad mogelijk, maar het is niet aan te raden. Wanneer je je smartphone dag en nacht laat minen kun je hooguit een paar coffee per maand verdienen. Als je bedenkt dat het minen schadelijk is voor je smartphone, omdat de smartphone erg warm kan worden en de accu snel achteruit gaat, is het minen van Bitcoins niet de moeite waard.

Hebben jullie al geïnvesteerd in cryptovaluta? Zo ja, focussen jullie je op de grote munten zoals Bitcoin en Ethereum, of investeren jullie liever in de voordeligere munten zoals Vechain koers. Laat het ons weten in de reacties hieronder. Let op: investeren in cryptovaluta is niet voor iedereen weggelegd en vanwege de wisselvallige koersen zeker niet risicovrij.