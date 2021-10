Honor 50 Komt Naar Europa Voor 499 Euro

De Chinese fabrikant Honor gaat weer actief smartphones uitbrengen in Europa. De Honor 50-serie, die eerder al in China op de markt verscheen, komt naar Europa voor een vanaf adviesprijs van 499 euro. De Honor 50 is weer zoals vanouds voorzien van de Google-diensten.

Dit schrijft de website Winfuture. De bron weet te melden dat de nieuwe Honor 50 naar Europa komt en dat de smartphone een adviesprijs meekrijgt van 499 euro. Nu Honor niet langer onderdeel is van Huawei heeft de fabrikant niks meer te maken met het handelsverbod dat door de Amerikaanse overheid is opgelegd. Hierdoor zijn Google-diensten zoals de Play Store, Gmail, Maps en YouTube weer gewoon aanwezig op de Honor 50.

De Honor 50 beschikt onder andere over een 6,57-inch OLED-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid, een Snapdragon 778G-processor, een 4300 mAh accu en een 108MP camera. De uitvoering met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 499 euro. Voor 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 499 euro. Een releasedatum hebben we nog niet, maar Honor zal op 26 oktober meer details geven.

