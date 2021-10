“Redmi Note 11 Pro Kan Met 120W Snelladen”

Er is nieuwe informatie opgedoken over de aankomende mid-range serie Redmi Note 11. Volgens de geruchten krijgt de Pro-uitvoering ondersteuning voor 120 Watt snelladen. We weten niet of er ook een 120W oplader in de doos zit.

Xiaomi heeft eerder dit jaar de Redmi Note 10 Pro uitgebracht. Voor een aantrekkelijke prijs krijg je een groot scherm, een grote accu en een 108 MP camera. De eerste details over de opvolger van deze smartphone zijn inmiddels opgedoken. De bekende geruchtenverspreider Digital Chat Station claimt dat het krachtigste model in de volgende generatie Redmi Note-smartphones ondersteuning krijgt voor 120W snelladen. Een naam van de smartphone noemt de bron niet, maar hoogstwaarschijnlijk gaat het om de Xiaomi Redmi Note 11 Pro.

Xiaomi bracht eerder al de Mi 10 Ultra op de markt die ook ondersteuning heeft voor 120W snelladen. Laden met dergelijke snelheden lijkt steeds normaler te worden. Zo toonde Xiaomi eerder dit jaar zelfs al een 200W oplader die je telefoon oplaadt in 8 minuten. Overige specificaties of een adviesprijs hebben we nog niet, maar de Redmi Note 10 Pro verscheen eerder dit jaar in Nederland op de markt voor slechts 279 euro.

via [AW]