Telegram Gaat Advertenties Tonen In Chat-app

Telegram heeft bekendgemaakt dat het bedrijf is begonnen met het tonen van advertenties in de chat-app. Je hoeft je echter geen zorgen te maken dat je nu om de haverklap een enorme advertentie te zien krijgt.

Telegram gaat advertenties tonen in de vorm van gesponsorde berichten met maximaal 160 tekens. In deze berichten zitten geen externe links. Telegram geeft aan dat de tekstberichten worden gebaseerd op het onderwerp van de groep en dat het bedrijf geen gegevens verzameld. De advertenties zijn niet gepersonaliseerd en er wordt niet bijgehouden of gebruikers op advertenties klikken.

De advertenties verschijnen alleen in openbare kanalen met meer dan 1000 deelnemers. In reguliere gesprekken en groepsgesprekken zullen dus geen advertenties worden getoond. De meeste mensen zullen dus niks merken.

via [droidapp]