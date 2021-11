Budget-smartphone Samsung Galaxy M22 Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Samsung Galaxy M22, een budget-smartphone die de Zuid-Koreaanse fabrikant halverwege september introduceerde, is nu ook in Nederland verkrijgbaar. De smartphone met 6,4-inch scherm en 5000 mAh accu krijgt een adviesprijs mee van 239 euro.

We wisten al dat de Galaxy M22 ook naar Nederland zou komen, maar uiteindelijk moesten we nog best lang geduld hebben. De smartphone is nu echter verkrijgbaar voor 239 euro. De Samsung Galaxy M22 beschikt over een 6,4-inch AMOLED-scherm met een HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Helio G80-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een vierdubbele camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens. De vingerafdrukscanner zit in de aan/uit-knop en de smartphone heeft ook ondersteuning voor dual-SIM en NFC.

De Galaxy M22 draait uit de doos op Android 11 en is onder andere bij Coolblue verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en blauw.

via [androidplanet]