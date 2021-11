Storing: Inloggen Bij ING Bank Niet Mogelijk

Sinds vanmorgen kunnen veel mensen niet inloggen in de ING Bankieren-app en de website van de ING. De bank heeft last van een storing en werkt momenteel aan een oplossing.

Probeerde je vandaag in te loggen in je ING-bank, maar lukte dit niet? Het probleem ligt niet bij jou, maar bij de bank zelf. Al sinds 5.00 uur vanochtend stromen de klachten binnen via Twitter en de website Allestoringen.nl. De bank heeft in een reactie aangegeven dat ze op de hoogte zijn van het probleem en momenteel werken aan een oplossing.

Op dit moment zijn er inderdaad problemen bij ons bekend. Wij doen ons best deze zo snel mogelijk weer te verhelpen. Excuses voor het ongemak.

Zowel inloggen via de ING Bankieren-app op je smartphone als het inloggen via de Mijn ING op je desktop werkt momenteel niet. Ook kun je geen betalingen verrichten. Betalingen ontvangen is wel mogelijk.

Op dit moment zijn er problemen met de Mobiel Bankieren app en Mijn ING. We werken hard aan het oplossen van dit probleem. Onze excuses voor het ongemak. pic.twitter.com/yquMTJIRl7 — ING Nederland (@ingnl) November 4, 2021

