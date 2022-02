470 Android-apps Ontdekt Die Geld Proberen Te Stelen

Beveiligingsonderzoekers hebben een flinke lijst Android-apps ontdekt die op sluwe wijze betaalde abonnementen proberen af te sluiten. Het gaat om maar liefst 470 applicaties die in de Play Store hebben gestaan. In totaal zou de malware in deze apps op meer dan 100 miljoen apparaten zijn terechtgekomen.

De lange lijst applicaties bevatten malware met de naam ‘Dark Herring’. De ‘Dark Herring’-malware probeert via een slinkse manier geld van gebruikers te ontvangen. De malware laat gebruikers een nutteloos abonnement afsluiten dat via de telefoonrekening wordt betaald. Gebruikers ontvangen de telecomfactuur pas op een later tijdstip, waardoor de slachtoffers de gemaakte kosten (van gemiddeld 13 euro per maand) pas later opmerken. De gebruikte betaalmethode van de Play Store heet Direct Carrier Billing (DCB) en maakt het heel eenvoudig en snel om betalingen te verrichten. Dit is ideaal wanneer je snel een in-app aankopen wilt doen, maar het brengt wel risico’s met zich mee. Op de onderstaande screenshots zien we een webpagina waar niet oplettende slachtoffers zich inschrijven voor het nutteloos abonnement.







De 470 Dark Herring-apps zijn niet meer te vinden in de Google Play Store, maar de malware is inmiddels al verspreid naar 105 miljoen slachtoffers, aldus de beveiligingsonderzoekers van Zimperium. De meeste slachtoffers in Europa komen uit Scandinavië, Bulgarije en Griekenland. De applicaties kunnen nog steeds schade aanrichten wanneer ze niet van de smartphone worden verwijderd. Klik daarom hier voor de volledige lijst met 470 Dark Herring-apps en controleer of je zelf geen Dark Herring-apps hebt geïnstalleerd.

via [AW]