Samsung Galaxy S20- en Note 20-serie Ontvangen Februari-update

Zoals we inmiddels gewend zijn van Samsung is de Zuid-Koreaanse fabrikant ook deze maand weer snel met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatch. Nog voordat Google de beveiligingspatch van februari heeft aangekondigd rolt de update al uit naar de Galaxy S20-serie en de Galaxy Note 20-serie.

In Nederland en België melden gebruikers van de Galaxy S20, S20+, S20 Ultra en de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra dat ze de beveiligingspatch van februari 2022 al hebben ontvangen. De update voor de smartphones is redelijk groot, omdat de update naast de nieuwste beveiligingsverbeteringen ook verbeteringen voor ‘algehele stabiliteit van functies’ met zich meebrengt. Wat dit precies inhoudt staat niet in de changelog.

De update voor de Samsung Galaxy S20 is bijna 900MB groot. Gebruikers ontvangen een notificatie zodra ze de update kunnen downloaden. Je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

