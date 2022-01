Chromecast Concurrent Xiaomi TV Stick 4K Vanaf Februari Beschikbaar

Xiaomi brengt in februari een concurrent van de Google Chromecast in Nederland op de markt. De Xiaomi TV Stick 4K krijgt een adviesprijs mee van 59,99 euro en is daarmee iets voordeliger dan de Chromecast met Google TV.

De Xiaomi TV Stick 4K is een hdmi-dongle met Android 11 die je in je TV kunt plaatsen. De dongle geeft toegang tot streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime en YouTube. Dankzij de toegang tot de Google Play Store kun je duizenden Android-apps installeren. Zoals de naam al doet vermoeden heeft de TV Stick 4K ondersteuning voor streamen in 4K-resolutie. De TV Stick 4K komt samen met een afstandbediening.

De Xiaomi TV Stick 4K gaat de concurrentie aan met de Amazon Fire TV Stick 4K en de Chromecast met Google TV. De dongle is vanaf februari in Nederland verkrijgbaar voor 59,99 euro, maar een exacte releasedatum hebben we nog niet. De Xiaomi TV Stick 4K is zo’n 15 tot 20 euro voordeliger dan de Chromecast met Google TV.

via [androidplanet]