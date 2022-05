Telegram Werkt Aan Betaalde Versie Van Zijn App

Telegram werkt aan een nieuw verdienmodel in de vorm van een een Premium-versie van de Telegram-app. De Premium-versie moet meer functionaliteiten gaan aanbieden, zoals bijvoorbeeld meer stickers of de mogelijkheid om zelf een profielafbeelding te ontwerpen. Dit blijkt uit informatie die is gevonden in bètaversie 8.7.2.

Telegram is een zeer populaire chat-app met tal van functies die je gratis kunt gebruiken. Het bedrijf achter Telegram moet natuurlijk wel geld verdienen en dit lijkt het bedrijf nu te willen doen door een Premium-abonnement aan te bieden. In de nieuwste bèta-versie van de iOS-app zijn namelijk stickers en emoji gevonden die de label ‘Pemium’ hebben. Zo blijkt uit berichten op Reddit. Deze berichten komen overeen met eerdere geruchten over de komst van een premium abonnement.

Mensen die de ‘Premium’ content willen gebruiken krijgen het verzoek een abonnement af te sluiten. Tot nu toe zijn de verwijzingen naar Premium content alleen gevonden in de iOS-app, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk ook naar Android-gebruikers uitrollen.

In de bètaversie is ook een nieuwe feature gevonden in de app voor macOS. Het gaat om een bewerkfunctie voor profielafbeeldingen waarmee je stickers of emoji een kleurrijke achtergrond kunt geven om hem vervolgens op Telegram te gebruiken als avatar. Het is echter onduidelijk of dit ook een Premium-functie is of dat dit straks voor iedereen beschikbaar is.

